Общество

Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в понедельник, 28 сентября», - цитирует Пескова ТАСС. Он добавил, что мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

24 сентября на встрече с избранными руководителями субъектов РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит с главами регионов на заседании президиума Госсовета планы по реализации нацпроектов. По его словам, в настоящее время готовятся необходимые уточнения параметров нацпроектов, и мнение регионов по этой теме крайне значимо.