Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кредиты с господдержкой для бизнеса
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
стабильный источник дохода
Новые возможности зарплатной карты ПСБ
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Корытовский парк письмо губернатору
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
Господдержка в Псковской области
Гонки по вертикали
От ручного управления к системе
В помощь бизнесу
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 25.09.2020 13:073 «Акценты» Донецкого: Партии «на низком старте», реинкарнация «Октября» и новая книга политтехнолога Романова 26.09.2020 18:230 Отремонтировать построенный 35 лет назад ФАП просит великолучанка 26.09.2020 17:030 Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 26.09.2020 14:342 Псковичей призывают рассказать детям об опасности энергообъектов 26.09.2020 13:396 Ивовая аллея появилась в парке усадьбы Лореров-Розенов 26.09.2020 13:150 Центр помощи нуждающимся начал работу в Палкинском районе
 
 
 
Самое популярное 23.09.2020 13:126 Медики межрайонной больницы в Невеле заразились коронавирусом 24.09.2020 12:509 Названо место будущего экотехнопарка в Псковской области 23.09.2020 09:5619 Андрей Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации 24.09.2020 12:440 Более 30 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 24.09.2020 10:234 Кадровые перестановки произошли в администрации Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Отремонтировать построенный 35 лет назад ФАП просит великолучанка

26.09.2020 18:23|ПсковКомментариев: 0

Отремонтировать здание фельдшерско-акушерского пункта в деревне Булынино Великолукского района просит местная жительница. Обращение она разместила на сайте губернатора Псковской области.

«Там требуется ремонт и, возможно, можно было бы заменить что-то из оборудования. Ремонт там не делался со дня открытия, лет 35. Обои отваливаются, оконные рамы старые, дырявые, ручка на входной двери держится на честном слове. Пожалуйста, обратите внимание на это учреждение. Такие условия работы и приема пациентов - это неуважение к медицинскому работнику и пациентам», - написала женщина.

Ответственной за ответ на это обращение назначена председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Теги: #медицина #ФАП #великолукский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?
В опросе приняло участие 290 человек
26.09.2020, 19:220 Лифт особой конструкции для социального городка в Борисовичах спроектируют в Белоруссии 26.09.2020, 19:030 Псковичей просят не выбрасывать в мусоропровод окурки, батарейки и стекло 26.09.2020, 18:410 Возбуждено уголовное дело по факту кражи техники из редакции газеты «Островские вести» 26.09.2020, 18:230 Отремонтировать построенный 35 лет назад ФАП просит великолучанка
26.09.2020, 18:000 Тарифы на электроэнергию для россиян вырастут на 5% 26.09.2020, 17:410 Мужчина пострадал при пожаре в Псковском районе 26.09.2020, 17:325 Игорь Максимов: 28 сентября батареи в домах псковичей не будут горячими 26.09.2020, 17:030 Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам
26.09.2020, 16:440 12 предупреждений, 4 удаления и пенальти - «Псков» одержал первую победу в первенстве 26.09.2020, 16:340 Почти 500 пачек сигарет и более 400 литров алкоголя изъяла полиция в Великих Луках 26.09.2020, 16:210 Сельхозтехнику белорусского производства оценил псковский губернатор 26.09.2020, 15:500 Магадан как коан
26.09.2020, 15:240 Пропавшего прошлой весной мужчину продолжают искать в Великих Луках 26.09.2020, 15:020 Мастер-класс по воркауту провели для молодежи Пскова. ВИДЕО 26.09.2020, 14:482 Неоднократно судимый пскович получил новый срок за избиение таксиста 26.09.2020, 14:342 Псковичей призывают рассказать детям об опасности энергообъектов
26.09.2020, 14:112 Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор 26.09.2020, 13:551 У женской консультации в Пскове создадут около 100 парковочных мест 26.09.2020, 13:396 Ивовая аллея появилась в парке усадьбы Лореров-Розенов 26.09.2020, 13:230 Тройное ДТП произошло на дамбе в Пскове
26.09.2020, 13:150 Центр помощи нуждающимся начал работу в Палкинском районе 26.09.2020, 12:570 В Острове обокрали редакцию районной газеты 26.09.2020, 12:520 Пропавший несколько дней назад великолучанин найден живым 26.09.2020, 12:361 Деревянные колья будут изготавливать осужденные идрицкой колонии
26.09.2020, 12:240 Пскович осужден на 5 лет за смертельное ДТП 26.09.2020, 12:080 Глава Пскова рассказала, как решается проблема незаконно установленных гаражей 26.09.2020, 11:470 Минпросвещения обновило федеральный перечень учебников 26.09.2020, 11:352 Делегация Псковской области участвует в ярмарке тружеников села в Витебске
26.09.2020, 11:210 «ЗАБЕГ.60» организовали для студентов в Пскове 26.09.2020, 11:050 Росгвардейцы предотвратили кражу из магазина в Дедовичах 26.09.2020, 10:545 41 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за сутки 26.09.2020, 10:400 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Печорском районе
26.09.2020, 10:282 Главный фединспектор проверил обеспечение школьников горячим питанием в Великих Луках 26.09.2020, 09:550 Псковичей просят не складировать строительный мусор в бункеры для КГО 26.09.2020, 09:340 Житель Великих Лук лишился свободы за избиение человека у железной дороги 26.09.2020, 09:170 Около 7 тысяч сеянцев ели высадили в Печорском районе в рамках акции «Сохраним лес»
26.09.2020, 09:010 В России изменится порядок получения пенсий на карту 25.09.2020, 23:200 От 19 до 24 градусов тепла прогнозируют в Псковской области в субботу 25.09.2020, 23:103 Вакцинацию от гриппа могут сделать обязательной для некоторых россиян 25.09.2020, 22:490 В Невельском районе открыли зал для самбо
25.09.2020, 22:420 Сутенершу-рецидивистку осудят в Острове 25.09.2020, 22:321 Руководители Псковской и Витебской областей определили перспективы сотрудничества 25.09.2020, 22:250 Более 20 человек погибли при крушении военного самолета под Харьковом 25.09.2020, 19:332 Совет по молодежной политике при главе Пскова подвел итоги работы за первое полугодие
25.09.2020, 19:120 Более 60 тонн нидерландских кормовых добавок не прошли контроль в Псковской области 25.09.2020, 18:534 Борис Елкин призвал пешеходов и велосипедистов использовать светоотражатели 25.09.2020, 18:370 В России разработаны стандарты развития индивидуального жилищного строительства 25.09.2020, 18:154 Разрешение на строительство завода «Титан-Полимер» Псковский областной суд признал законным
25.09.2020, 18:021 «Строевые выходные» устроят для псковской молодежи 25.09.2020, 17:460 Продлен прием заявок от кандидатов в совет при областном комитете по культуре 25.09.2020, 17:233 ПсковГУ нельзя сводить филологию на нет, уверен автор российского бестселлера «Лавр» 25.09.2020, 17:005 Велодорожки начнут делать в Пскове в 2021 году
25.09.2020, 16:411 Псковичам напомнили о необходимости оплаты налогов до 1 декабря 25.09.2020, 16:182 Борис Елкин: Дорожники и археологи - не враги 25.09.2020, 15:5713 Более 130 млн рублей заплатит «Псковавтодор» за аренду 41 камеры фотовидеофиксации 25.09.2020, 15:390 В сельских поселениях Себежского района изменится график вывоза ТКО
25.09.2020, 15:211 Выравнивание дорожных знаков проводят в Пскове 25.09.2020, 15:122 Жителя Куньи будут судить за кражу спиртного из «Пятерочки» 25.09.2020, 15:000 Псковская гордума вернется к обсуждению судьбы «Таблетки» 28 сентября 25.09.2020, 14:430 Театральная мастерская «Гвозди» объявляет прием новых учеников
25.09.2020, 14:294 Фотофакт: Новая брусчатка появилась на улице Волкова 25.09.2020, 14:200 В Пскове ремонтируют двор на улице Юбилейной, 73а 25.09.2020, 14:130 «Дело Луначарского» с писателем Евгением Водолазкиным. ВИДЕО 25.09.2020, 14:0225 Акция недоумения
25.09.2020, 14:012 Мотоциклист пострадал в ДТП на Рижском проспекте Пскова 25.09.2020, 13:592 В Пскове достойно подготовились к отопительному периоду - Антон Ляугминас 25.09.2020, 13:520 Костюмы в стиле деревенского бухгалтера 70-х увидят псковичи на спектакле «Лавр» 25.09.2020, 13:410 Решения о сроках проведения выборов в 2021 году пока нет - Дмитрий Песков
25.09.2020, 13:372 «Оперативник-растениевод» Алексей Травин рассказал, почему уехал из Петербурга в псковскую глубинку 25.09.2020, 13:305 Евгений Водолазкин: Псков может стать российским Оксфордом 25.09.2020, 13:231 Бабье лето не покинет Псковскую область на предстоящих выходных 25.09.2020, 13:139 10 низкопольных автобусов передает Петербург Псковской области
25.09.2020, 13:071 Главы Псковской и Витебской областей обсудили усиление экономик регионов. ВИДЕО 25.09.2020, 13:073 «Акценты» Донецкого: Партии «на низком старте», реинкарнация «Октября» и новая книга политтехнолога Романова 25.09.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с Евгением Водолазкиным 25.09.2020, 12:520 Более 7 млрд рублей требуется на ремонт мостов в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.