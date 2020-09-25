Общество

Отремонтировать построенный 35 лет назад ФАП просит великолучанка

Отремонтировать здание фельдшерско-акушерского пункта в деревне Булынино Великолукского района просит местная жительница. Обращение она разместила на сайте губернатора Псковской области.

«Там требуется ремонт и, возможно, можно было бы заменить что-то из оборудования. Ремонт там не делался со дня открытия, лет 35. Обои отваливаются, оконные рамы старые, дырявые, ручка на входной двери держится на честном слове. Пожалуйста, обратите внимание на это учреждение. Такие условия работы и приема пациентов - это неуважение к медицинскому работнику и пациентам», - написала женщина.

Ответственной за ответ на это обращение назначена председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.