Общество

Великолучанин ответил перед судом за продажу арестованного автомобиля

В Великих Луках должник ответил перед судом за незаконно проданный арестованный автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области, горожанин признан виновным по статье 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации», ему назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.

В отношении местного жителя было возбуждено исполнительное производство, в соответствии с которым он должен был выплатить взыскателю задолженность в размере 87 тысяч рублей. В итоге пристав арестовал легковой автомобиль «Киа Спортейдж» 1993 года выпуска. Арестованное имущество было оставлено на ответственное хранение должнику, который был письменно предупрежден об уголовной ответственности за его сокрытие или незаконную передачу другим лицам.

Однако в ходе проверки было установлено, что автомобиль отсутствует. Как пояснил должник, он его продал. При этом судебный пристав об этом уведомлен не был.

В отношении великолучанина было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 312 УК РФ. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину и раскаялся в содеянном.