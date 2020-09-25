Общество

В Пскове высадили новый «театральный дуб» на месте рухнувшего

Новый дуб высадили на месте рухнувшего у здания Псковского театра кукол. Об этом сообщили в учреждении культуры.

Фото: Псковский театр кукол

«Помните недавнюю историю с рухнувшим старым дубом? Мы его считали нашим, театральным, без него было не то чтобы сиротливо, но непривычно как-то..."А почему бы не посадить здесь новый дуб?"- подумалось нам. Сказано - сделано. Сегодня привезли к театру молоденький дубок и посадили. Желаем ему прижиться и подрасти, чтобы давать людям тень и радость», - говорится в сообщении театра.

Напомним, дерево возле здания Псковского театра кукол 2 сентября повалил сильный порыв ветра.