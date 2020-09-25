Общество

В «Векторе» допустили выработку пожизненного иммунитета к COVID-19

К коронавирусу может сформироваться пожизненный иммунитет, заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

«При определенных особенностях иммунной системы, и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — сказал он в фильме «Опасный вирус. Вакцины» на телеканале «Россия 1».

Максютов уточнил, что если человек переболел коронавирусом не в легкой форме, то у него должен сформироваться достаточный иммунитет, который не потребует вакцинации. При протекании заболевания в легкой или бессимптомной форме уровень иммунитета может быть невысоким, поэтому потребуется вакцинация для профилактики COVID-19, пояснил гендиректор «Вектора», передает «Газета.ru».