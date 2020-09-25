Общество

Новые дорожки и фонари появились на правом берегу Псковы. ФОТО

Благоустройство парка на правом берегу Псковы, около Троицкого моста, продолжается. Уже готова площадка для интерактивных мероприятий с антискользящей поверхностью, на ней установлены опоры под фонари, пишет «МК в Пскове».

Кроме того, уложен настил на дорожке вдоль реки, и на этой траектории также установлены фонарные столбы.

Плантации борщевика, возможно, останутся в прошлом - поляны, на которой рос сорняк, закрыты пленкой.

В мае сообщалось, что сквер Строителей будет готов досрочно, в сентябре, однако работы на объекте еще предостаточно. Срок их окончания в рамках реконструкции улицы Леона Поземского, к которой относится и сквер, - 1 декабря 2020 года.