Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кредиты с господдержкой для бизнеса
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Новые возможности зарплатной карты ПСБ
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
стабильный источник дохода
От ручного управления к системе
Корытовский парк письмо губернатору
В помощь бизнесу
Господдержка в Псковской области
Гонки по вертикали
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
Телефон прямого эфира 56-73-72
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
 
 
 
ещё Общество 25.09.2020 13:074 «Акценты» Донецкого: Партии «на низком старте», реинкарнация «Октября» и новая книга политтехнолога Романова 27.09.2020 10:420 Власти Великих Лук поздравили с профессиональным праздником работников дошкольных учреждений 27.09.2020 10:270 Расширение торгово-экономического партнерства обсудил Михаил Ведерников с послом России в Беларуси 27.09.2020 10:000 Мост демонтировали около Мирожского монастыря в Пскове 27.09.2020 09:500 Более 300 псковичей наблюдали в телескопы звезду Альтаир и планету Юпитер 27.09.2020 09:240 Александр Котов: Воспитатель для ребенка должен быть и мудрым педагогом, и верным другом
 
 
 
Самое популярное 20.09.2020 15:1821 Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области 23.09.2020 13:126 Медики межрайонной больницы в Невеле заразились коронавирусом 21.09.2020 22:294 В Сети обсуждают стюардессу, севшую на шпагат 20.09.2020 18:111 В Псковской области охотник застрелил своего знакомого 24.09.2020 12:509 Названо место будущего экотехнопарка в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мост демонтировали около Мирожского монастыря в Пскове

27.09.2020 10:00|ПсковКомментариев: 0

Обновленный мост скоро появится около Мирожского монастыря в Пскове. Об этом пишет «МК в Пскове» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Подрядчик уже снял пешеходный мостик и намерен его реконструировать в рамках работ по благоустройству территории между Красноармейской набережной и монастырем.

Напомним, благоустройство территории стало возможным благодаря участию администрации города Пскова в проекте программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов. 

В парке появятся новые дорожки, будет организовано освещение и высажено около 200 новых деревьев.

Теги: #благоустройство #Мирожский монастырь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?
В опросе приняло участие 303 человека
27.09.2020, 10:420 Власти Великих Лук поздравили с профессиональным праздником работников дошкольных учреждений 27.09.2020, 10:270 Расширение торгово-экономического партнерства обсудил Михаил Ведерников с послом России в Беларуси 27.09.2020, 10:230 Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей 27.09.2020, 10:070 Сборник статей и докладов издадут по итогам Международных Александро-Невских чтений в Пскове
27.09.2020, 10:000 Мост демонтировали около Мирожского монастыря в Пскове 27.09.2020, 09:500 Более 300 псковичей наблюдали в телескопы звезду Альтаир и планету Юпитер 27.09.2020, 09:240 Александр Котов: Воспитатель для ребенка должен быть и мудрым педагогом, и верным другом 27.09.2020, 09:000 Сегодня православные празднуют Воздвижение Креста Господня
26.09.2020, 23:370 Испорченный вандалами дорожный знак отремонтировали в Острове 26.09.2020, 23:130 Два автомобиля «Мицубиси» столкнулись в Пскове, пострадали три человека 26.09.2020, 23:080 Общежитие горит на улице Народной в Пскове. ВИДЕО 26.09.2020, 22:260 Новые дорожки и фонари появились на правом берегу Псковы. ФОТО
26.09.2020, 22:030 День без осадков ожидается в Псковской области 27 сентября 26.09.2020, 21:461 В Пскове высадили новый «театральный дуб» на месте рухнувшего 26.09.2020, 21:240 В «Векторе» допустили выработку пожизненного иммунитета к COVID-19 26.09.2020, 21:020 В Минэкономразвития спрогнозировали, что будет с курсом доллара
26.09.2020, 20:470 В Новосокольническом районе автомобиль под управлением женщины врезался в дерево 26.09.2020, 20:250 Директор МБУ «Жилище» заявил о готовности «бегать по жалобам» в начале отопительного периода 26.09.2020, 20:040 «Покровский торг» пройдет на подворье Псково-Печерского монастыря 26.09.2020, 19:460 Великолучанин ответил перед судом за продажу арестованного автомобиля
26.09.2020, 19:221 Особый лифт для социального городка в Борисовичах спроектируют в Белоруссии 26.09.2020, 19:035 Псковичей просят не выбрасывать в мусоропровод окурки, батарейки и стекло 26.09.2020, 18:410 Возбуждено уголовное дело по факту кражи техники из редакции газеты «Островские вести» 26.09.2020, 18:230 Отремонтировать построенный 35 лет назад ФАП просит великолучанка
26.09.2020, 18:005 Тарифы на электроэнергию для россиян вырастут на 5% 26.09.2020, 17:410 Мужчина пострадал при пожаре в Псковском районе 26.09.2020, 17:3212 Игорь Максимов: 28 сентября батареи в домах псковичей не будут горячими 26.09.2020, 17:030 Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам
26.09.2020, 16:440 12 предупреждений, 4 удаления и пенальти - «Псков» одержал первую победу в первенстве 26.09.2020, 16:340 Почти 500 пачек сигарет и более 400 литров алкоголя изъяла полиция в Великих Луках 26.09.2020, 16:210 Сельхозтехнику белорусского производства оценил псковский губернатор 26.09.2020, 15:501 Магадан как коан
26.09.2020, 15:240 Пропавшего прошлой весной мужчину продолжают искать в Великих Луках 26.09.2020, 15:020 Мастер-класс по воркауту провели для молодежи Пскова. ВИДЕО 26.09.2020, 14:482 Неоднократно судимый пскович получил новый срок за избиение таксиста 26.09.2020, 14:342 Псковичей призывают рассказать детям об опасности энергообъектов
26.09.2020, 14:112 Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор 26.09.2020, 13:552 У женской консультации в Пскове создадут около 100 парковочных мест 26.09.2020, 13:396 Ивовая аллея появилась в парке усадьбы Лореров-Розенов 26.09.2020, 13:231 Тройное ДТП произошло на дамбе в Пскове
26.09.2020, 13:150 Центр помощи нуждающимся начал работу в Палкинском районе 26.09.2020, 12:570 В Острове обокрали редакцию районной газеты 26.09.2020, 12:520 Пропавший несколько дней назад великолучанин найден живым 26.09.2020, 12:363 Деревянные колья будут изготавливать осужденные идрицкой колонии
26.09.2020, 12:240 Пскович осужден на 5 лет за смертельное ДТП 26.09.2020, 12:080 Глава Пскова рассказала, как решается проблема незаконно установленных гаражей 26.09.2020, 11:470 Минпросвещения обновило федеральный перечень учебников 26.09.2020, 11:354 Делегация Псковской области участвует в ярмарке тружеников села в Витебске
26.09.2020, 11:210 «ЗАБЕГ.60» организовали для студентов в Пскове 26.09.2020, 11:050 Росгвардейцы предотвратили кражу из магазина в Дедовичах 26.09.2020, 10:547 41 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за сутки 26.09.2020, 10:400 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Печорском районе
26.09.2020, 10:282 Главный фединспектор проверил обеспечение школьников горячим питанием в Великих Луках 26.09.2020, 09:550 Псковичей просят не складировать строительный мусор в бункеры для КГО 26.09.2020, 09:340 Житель Великих Лук лишился свободы за избиение человека у железной дороги 26.09.2020, 09:170 Около 7 тысяч сеянцев ели высадили в Печорском районе в рамках акции «Сохраним лес»
26.09.2020, 09:010 В России изменится порядок получения пенсий на карту 25.09.2020, 23:200 От 19 до 24 градусов тепла прогнозируют в Псковской области в субботу 25.09.2020, 23:103 Вакцинацию от гриппа могут сделать обязательной для некоторых россиян 25.09.2020, 22:490 В Невельском районе открыли зал для самбо
25.09.2020, 22:420 Сутенершу-рецидивистку осудят в Острове 25.09.2020, 22:321 Руководители Псковской и Витебской областей определили перспективы сотрудничества 25.09.2020, 22:250 Более 20 человек погибли при крушении военного самолета под Харьковом 25.09.2020, 19:332 Совет по молодежной политике при главе Пскова подвел итоги работы за первое полугодие
25.09.2020, 19:120 Более 60 тонн нидерландских кормовых добавок не прошли контроль в Псковской области 25.09.2020, 18:535 Борис Елкин призвал пешеходов и велосипедистов использовать светоотражатели 25.09.2020, 18:370 В России разработаны стандарты развития индивидуального жилищного строительства 25.09.2020, 18:154 Разрешение на строительство завода «Титан-Полимер» Псковский областной суд признал законным
25.09.2020, 18:021 «Строевые выходные» устроят для псковской молодежи 25.09.2020, 17:460 Продлен прием заявок от кандидатов в совет при областном комитете по культуре 25.09.2020, 17:233 ПсковГУ нельзя сводить филологию на нет, уверен автор российского бестселлера «Лавр» 25.09.2020, 17:005 Велодорожки начнут делать в Пскове в 2021 году
25.09.2020, 16:411 Псковичам напомнили о необходимости оплаты налогов до 1 декабря 25.09.2020, 16:182 Борис Елкин: Дорожники и археологи - не враги 25.09.2020, 15:5713 Более 130 млн рублей заплатит «Псковавтодор» за аренду 41 камеры фотовидеофиксации 25.09.2020, 15:390 В сельских поселениях Себежского района изменится график вывоза ТКО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.