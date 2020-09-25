Общество

Мост демонтировали около Мирожского монастыря в Пскове

Обновленный мост скоро появится около Мирожского монастыря в Пскове. Об этом пишет «МК в Пскове» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Подрядчик уже снял пешеходный мостик и намерен его реконструировать в рамках работ по благоустройству территории между Красноармейской набережной и монастырем.

Смотрите также Зона для приема туристов появится в Мирожском монастыре

Напомним, благоустройство территории стало возможным благодаря участию администрации города Пскова в проекте программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.

В парке появятся новые дорожки, будет организовано освещение и высажено около 200 новых деревьев.