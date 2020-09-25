Общество

Власти Великих Лук поздравили с профессиональным праздником работников дошкольных учреждений

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации Великих Лук Любовь Романова поздравили работников дошкольных учреждений с Днем воспитателя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Работать с детьми дошкольного возраста – это огромный труд и большая ответственность. В этом юном возрасте формируется личность маленького человека, закладываются основы его характера, раскрываются творческие способности. Именно от профессиональных и личностных качеств воспитателей и всех работников дошкольных образовательных учреждений во многом зависит полноценное нравственное и физическое развитие детей, их мировоззрение и отношение к окружающему миру.

С вашей помощью юные великолучане учатся добру, справедливости, честности, дружбе и взаимопомощи, трудолюбию, патриотизму и уважению к старшим. Ежедневно отдавая силы и энергию дошколятам, заботясь о благополучии каждого малыша, вы вносите весомый вклад в наше общее будущее», - говорится в поздравлении.

Городские власти отметили, что в Великих Луках развитию системы дошкольного образования уделяется большое внимание. Благодаря совместной целенаправленной работе руководства Псковской области и муниципалитета, в Великих Луках ликвидирована очередь в дошкольные учреждения для детей от трех до семи лет. Сегодня усилия городской власти направлены на организацию дошкольного образования для великолучан более раннего возраста. Открываются и строятся современные дошкольные учреждения в разных микрорайонах города.

«Главное богатство системы дошкольного образования Великих Лук – это высококвалифицированные, неравнодушные, преданные избранному делу работники, отдающие душу и время своим воспитанникам. Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны сферы дошкольного образования, все вы достойны глубокой признательности за добросовестный, самоотверженный труд, отзывчивость и доброту. От всей души желаем вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, большого личного счастья. Пусть каждый ваш рабочий день будет наполнен искренними улыбками детей и благодарностью их родителей. Добра вам и хорошего праздничного настроения», - поздравили городские власти работников сферы дошкольного образования.