Общество

Александр Котов: Машиностроение признано стратегическим направлением экономики региона

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли Псковской области с профессиональным праздником.

В поздравлении Александр Котов отмечает, что отрасль машиностроения признана стратегическим направлением экономического развития Псковской области – совокупная доля машиностроения и электротехники в промышленном производстве региона составляет около 40%.

Председатель областного Собрания подчеркивает, что ведущие позиции машиностроения обусловлены как исторически сложившейся ситуацией – сразу после окончания Великой Отечественной войны в области стали создаваться первые машиностроительные предприятия, так и современным состоянием этого сектора экономки – региональное машиностроение из года в год показывает высокие темпы роста.

«Устойчивый рост машиностроительного комплекса региона достигается профессиональным трудом работников отрасли, сохранением производственных традиций, внедрением новых технологий, соблюдением стандартов качества выпускаемой продукции, государственной поддержкой промышленности. От всей души желаю работникам и ветеранам машиностроения успехов, здоровья и благополучия», - говорится в поздравлении Александра Котова.