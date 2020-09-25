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Общество

Важно, чтобы юных великолучан в детсадах встречали профессионалы - Сергей Гусев

27.09.2020 14:17|ПсковКомментариев: 0

Секретарь Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Гусев поздравил с Днем воспитателя работников дошкольных учреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском отделении партии.  

Сергей Гусев отметил, что дошкольное образование имеет большое значение для будущего подрастающего поколения. Воспитатели и их помощники – первые наставники маленького человека, которые помогают становлению личности ребенка, формированию его характера, физическому и интеллектуальному развитию.

«Очень важно, чтобы юных великолучан в детских садах встречали настоящие профессионалы, преданные избранному делу, отзывчивые и любящие детей люди, умеющие заинтересовать ребёнка, развить его таланты и способности. Именно такие высококвалифицированные и неравнодушные специалисты работают в дошкольных учреждениях нашего города, ежедневно отдавая детям тепло и заботу. Коллективы детских садов стремятся создать самые комфортные условия для пребывания юных горожан, внедряют прогрессивные технологии в образовательный процесс, чтобы дети росли здоровыми и всесторонне развитыми. Дорогие работники и ветераны дошкольного образования города! Примите сердечную благодарность за ваш добросовестный труд, самоотдачу, преданность профессии и душевную щедрость», - поздравил причастных к празднику Сергей Гусев.

Он пожелал воспитателям крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях, творческого вдохновения, радостных улыбок воспитанников и уважения их родителей.

Теги: #великие луки #праздник #педагоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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