Общество

37 человек заразились коронавирусной инфекцией за сутки в Псковской области

37 человек заразились коронавирусной инфекцией за сутки в Псковской области. Об этом губернатор Псковской области сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Всего в регионе заразились коронавирусом 5398 человек. Кроме того, за сутки выздоровело 19 человек (всего - 4020 человек). Число умерших от вируса остается без изменений - 65 человек.

«В регионе эпидситуация остается прогнозируемой. Причин для волнения нет, но не стоит забывать, что "ковид" не исчез и по-прежнему опасен», - подчеркнул глава региона.