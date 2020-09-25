Общество

Елена Полонская поблагодарила псковских воспитателей за душевную щедрость и заботу о детях

Глава города Пскова Елена Полонская поздравила псковичей с Днем дошкольного работника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМСУ.

«Уважаемые воспитатели, работники дошкольных учреждений и ветераны педагогического труда! От депутатов Псковской городской Думы и себя лично и поздравляю вас с профессиональным праздником.

Дошкольный возраст - особенно важный в жизни ребенка. Именно в это время закладываются основы его характера, формируется личность. Благополучное детство завит от мудрости тех, кто занимается его воспитание, кто терпелив и внимателен к внутреннему миру малыша. Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная работоспособность раскрывать таланты, пробуждать в детях любознательн6ость, умение учить трудолюбию, доброте, отзывчивости. Благодарю вас за профессионализм, душевную щедрость, теплоту и заботу о детях.

Желаю вдохновения, радости и любви воспитанников. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Пусть забота и доброта, которую вы им дарите, вернется вам многократно», - говорится в поздравлении главы города.