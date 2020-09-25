Общество

Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником машиностроителей региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником машиностроителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона отметил, что в Псковской области не так много машиностроительных предприятий, но каждое из них особенно ценно, так как способствует росту инвестиционной привлекательности, социальному и экономическому развитию региона.

Высокотехнологичная продукция псковских заводов выставляется на многих крупных промышленных выставках как в России, так и за рубежом, и везде широко востребована, подчеркивает губернатор.

«В этом году в Воронеже была открыта подстанция «Спутник» — один из самых современных энергетических комплексов в России. Приятно, что оборудование для подстанции выпускалось и на нашем великолукском заводе «ЗЭТО». Сегодня машиностроительная отрасль в регионе активно развивается, совершенствует свое производство, осваивает новые виды продукции, выполняет все поставленные задачи. В этом заслуга каждого работника, кто отдает предприятию свои силы, таланты и мастерство. Мы приложим все усилия, чтобы поддержать ключевые машиностроительные предприятия региона. Уверен, продукция псковских машиностроительных заводов будет прославлять наш регион не только в России, но и за рубежом. В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность всем работникам отрасли за добросовестный труд и верность профессии. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов», - поздравил машиностроителей региона Михаил Ведерников.