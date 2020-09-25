Общество

Александр Козловский поблагодарил псковских машиностроителей за профессионализм и преданность делу

Депутат Государственной Думы, руководитель Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области Александр Козловский поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса Псковской области с профессиональным праздником. Поздравление депутат опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Александр Козловский отметил, что машиностроение всегда было опорой могущества страны, и сегодня оно является одной из важнейших составляющих статуса России как развитой промышленной державы. По его мнению, в этом, безусловно, есть и заслуга специалистов отрасли псковского региона.

«Дорогие земляки! Благодарю вас за профессионализм, настойчивость и упорство в труде, ответственность и преданность избранному делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений и успехов в профессиональной деятельности», - поздравил работников и ветеранов машиностроительного комплекса Псковской области Александр Козловский.