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Псковские росгвардейцы приняли участие в молебне о здравии героя России Анатолия Романова

В Пскове прошли мероприятия, посвященные 72-летию героя России Анатолия Романова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В Храме Александра Невского состоялся молебен о здравии героя Российской Федерации генерал-полковника Анатолия Романова.

Богослужение, возглавленное почетным гражданином города Пскова, настоятелем воинского храма Святого Благоверного Великого князя Александра Невского митрофорным протоиереем Олегом Тэором, посетили военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Псковской области, а также ветераны ведомства.

27 сентября Герою России Анатолию Романову исполнилось 72 года. Анатолий Романов в 1995 году возглавлял объединенную группировку войск на Северном Кавказе. 6 октября 1995 года служебный автомобиль, в котором он находился, в результате теракта был подорван боевиками под мостом на площади Минутка в городе Грозном.

Анатолий Романов получил тяжелое ранение. Долгое время проходил лечение в главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. С 2009 года его лечение продолжается в главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии Российской Федерации.

Указом президента Российской Федерации от 5 ноября 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-лейтенанту Анатолию Романову присвоено звание героя Российской Федерации. Ему также присвоено очередное воинское звание генерал-полковника. Генерал Романов — почетный гражданин Саратова.