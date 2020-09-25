Общество

Вторая волна коронавируса в России уже началась - вирусолог

Вторая волна коронавируса в России уже началась, но будет слабее первой. Такое мнение высказал известный российский вирусолог Сергей Нетесов.

По словам ученого из Новосибирска, на это указывает постоянный рост числа зараженных в течение последних трех недель, пишет «Росбалт». Однако он выразил уверенность, что лечить новых пациентов с COVID-19 будут успешнее, поскольку медики «уже наработали опыт работы с такими больными». Кроме того, сами россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью.

«От второй волны я на сегодняшний день вижу одно реальное лекарство — это соблюдение мер безопасности. Сейчас еще более необходимо носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и беречь старшее поколение», — добавил профессор.