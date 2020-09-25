Общество

В опочецком колледже зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом

В Опочецком индустриально-педагогическом колледже зафиксировано 13 случаев заражения CОVID-19 среди преподавателей и учащихся. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, комментируя эпидемиологическую обстановку в регионе в формате видеообращения. «Все больные изолированы, под наблюдением находятся 50 человек», - добавил он.

«Обстановка остается стабильной и контролируемой, хотя есть и вызовы в виде новых очагов заболевания», - отметил глава региона.

«Инфекция выявлена и Павской школе в Порховском районе, где изолированы 3 учителя и 2 школьника, 10 человек находятся под наблюдением. Так как Павская школа малокомплектная, школьников перевели на дистанционное обучение. Всего в регионе на сегодняшний день из-за коронавируса 7 классов переведено на дистанционное обучение», - сказал Михаил Ведерников.

Говоря об очаге в Невельской межрайонной больнице, он уточнил, что коронавирусом там заболели 5 медицинских сотрудников. В настоящий момент под наблюдением находятся 68 контактных пациентов, принимаются дополнительные санитарные меры.

«Посмотрите на Москву, там уже возвращается часть ограничений. Прошу вас быть предельно внимательными, беречь себя, своих близких, особенно с учетом приближающихся сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ. Все зависит от нас самих, давайте не будем загонять себя в каскад ограничений», - обратился губернатор к жителям региона.