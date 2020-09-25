Общество

Центр управления в кризисных ситуациях будет построен в Пскове

Центр управления в кризисных ситуациях будет построен в Пскове. Такое решение принято благодаря поддержке министра МЧС России Евгения Зиничева, сообщил губернатор области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Документация по проекту уже разработана, прошла экспертизу, строительство начнется сразу после доведения лимитов до региона», - отметил глава региона.

По его словам, за последние два года в сфере МЧС произошли существенные изменения. «Это беспрецедентное обновление техники Противопожарного лесного центра. В прошлом году поступило 37 специализированных автомобилей для тушения лесных пожаров, которые позволили дополнительно создать 6 лесопожарных станций в 6 лесничествах области. В этом году на приобретение техники и оборудования предусмотрено 45 млн рублей. Также для региональных подразделений выделен дополнительный штат сотрудников МЧС, а это 300 человек», - рассказал губернатор.