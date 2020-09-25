Общество

Новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса вступил в силу в России

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступил в силу с 28 сентября.

Утвержденный Минздравом приказ предусматривает, что пациентов с тяжелым или средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией поместят в специальные боксы или боксированные палаты до получения результатов тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции. Лиц с отрицательными результатами теста разместят в палатах на 2-4 места при соблюдении гигиенических требований к площади палат. А в случае выявления коронавируса человека переведут в специальную медорганизацию, осуществляющую медицинскую помощь в стационарных условиях для работы с данной категорией граждан.

Кроме того, приказ предусматривает создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжелых и осложненных форм гриппа у взрослых и детей на базе Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России. Данный центр будет взаимодействовать с ранее созданными центрами по вопросам организации оказания медпомощи пациентам с тяжелыми и осложненными формами гриппа, а также оказывать консультативную помощь региональным центрам в работе с указанной категорией пациентов.

«Указанные нововведения упорядочат маршрутизацию пациентов с ОРВИ среднетяжелого и тяжелого течения, внебольничной пневмонией и гриппом, позволят оперативно оказывать федеральными консультативными центрами консультативную помощь региональным центрам по вопросам оказания медицинской помощи не только пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией, но и с тяжелыми и осложненными формами гриппа», - сообщили в Минздраве России.