Общество

Руководитель порховского КФХ нарушал закон об обращении с пестицидами

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Порховском районе нарушил законодательство в сфере обращения с пестицидами и агрохимикатами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Санитарными правилами установлено, что не позднее чем за 3 дня до проведения обработки пестицидами ответственные за проведение работ лица через СМИ должны обеспечить оповещение о них жителей близлежащих населенных пунктов.

Кроме того, на границах обрабатываемых пестицидами площадей должны выставляться щиты с указанием «Обработано пестицидами», а также содержащие информацию о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории.

В ходе проверки установлено, что КФХ Павлова в Порховском районе, занимающееся производством картофеля, в целях борьбы с сорными растениями, болезнями и вредителями обрабатывало сельскохозяйственные участки пестицидами и агрохимикатами, однако вышеприведенные требования закона при этом не соблюдались.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главы организации представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены. Организация начала изготовление знаков безопасности для их применения при обработке полей, до сотрудников доведены требований действующего законодательства.

Кроме того, должностное лицо, виновное в нарушении закона, привлечено к дисциплинарной ответственности.