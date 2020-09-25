Общество

О тренировке по гражданской обороне предупредили жителей Псковской области

Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в Псковской области 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках тренировки с 10.35 до 10.50 пройдет техническая проверка региональной системы централизованного оповещения (РАСЦО) с включением сирен и перехватом теле- и радиоканалов связи. Граждан просят сохранять спокойствие.

В администрации напомнили, что существует пять сигналов гражданской обороны: «Внимание всем!», «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность» и «Химическая тревога».