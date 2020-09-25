Общество

Волонтеры убрали мусор вблизи озер Гдовского района

Волонтеры убрали мусор вблизи озер Гдовского района в рамках акции «Чистые берега».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мусор был убран вокруг озер Жуково, Зеркального, Каретного и Серебряного.

Акция проходит при поддержке государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Участники акции были обеспечены инвентарем, их доставили до мест уборки и обратно.

Желающим принять участие в следующей акции необходимо позвонить по телефону координатора +7 900 997 09 29 (Дмитрий).