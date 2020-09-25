Общество

День открытых дверей Банка России пройдет онлайн 3 октября

Ежегодный День открытых дверей Банка России пройдет онлайн 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Участники смогут посетить виртуальную экскурсию по зданию и Музею Банка России на Неглинной улице, принять участие в «Финансовом практикуме», узнать о работе мегарегулятора и его 160-летней истории.

В программе Дня открытых дверей запланировано несколько прямых эфиров. Историк Александр Бугров раскроет тайны знаменитых банковских зданий. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов ответит на вопросы об инвестициях и связанных с ними рисках. Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский расскажет о людях, которые работают в Центральном банке, о знаниях и навыках, востребованных в финансовой сфере.

Также гостей ждут тесты, игры для детей и взрослых и многое другое.

День открытых дверей состоится в субботу, 3 октября, с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Напомним, в прошлом году в этот день все желающие смогли посетить экскурсию по историческому зданию и музею отделения Пскова, а также расчетно-кассового центра в Великих Луках. Гости побывали на тематических выставках и лекциях по актуальным темам финансового рынка, включая противодействие мошенничеству, приняли участие в мастер-классах по определению подлинности банкнот, а также увидели работу монетосчетной и счетно-сортировальной техники, с помощью которой осуществляются операции по выдаче и приему денежной наличности, пересчету банкнот и монет Банка России.