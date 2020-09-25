Общество

В Пскове регулярно проверяют качество уборки дендропарка

Управление городского хозяйства регулярно проверяет качество уборки дендропарка в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Территория дендропарка находится в режимной уборке в рамках муниципального контракта от 7 апреля №23 на выполнение работ по содержанию объектов зеленого хозяйства на территории Пскова в 2020 году.

Уборка мусора здесь производится в соответствии с техническим заданием и графиком. Сотрудники УГХ регулярно проверяют качество уборки дендропарка.

Напомним, первая очередь реконструкции дендропарка у Мирожского монастыря была проведена с 2012 по 2014 годы в рамках программы приграничного сотрудничества между Эстонией, Латвией и Россией. Сейчас осуществляется вторая очередь реконструкции.