Общество

Скончался основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов

Советский и российский физик и правозащитник, основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте правозащитной организации, преедает ТАСС.

«27 сентября 2020 года Юрий Федорович Орлов, основатель и первый председатель Московской Хельсинкской группы, ушел от нас на 97-м году жизни. Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением», - говорится в сообщении.