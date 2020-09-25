Общество

Михаил Ведерников принял участие в памятной церемонии у монумента Победы в Минске

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Минск почтил память советских солдат, партизан и подпольщиков, павших в годы Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Беларусь Дмитрий Мезенцев, представители руководства Минска и члены официальной делегации региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

К монументу Победы, который расположен на одной из центральных площадей республиканской столицы, Михаил Ведерников под звуки торжественного марша возложил венок. После этого здесь прозвучали государственные гимны Российской Федерации и Республики Беларусь. Члены официальной делегации региона возложили к Вечному огню цветы, чтобы отдать дань памяти бойцов, погибших за освобождение Родины.

Отметим, в 2020 году отмечается 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В России он объявлен Годом памяти и славы. По всей стране благоустраиваются воинские захоронения, проводятся памятные мероприятия различной направленности.

Особый проект - «Без срока давности», который реализуется по поручению президента РФ, в том числе в Псковской области. В его рамках публикуются рассекреченные архивные документы, в которых описаны зверства фашистов на оккупированных территориях. Реализация проекта направлена на недопущение попыток фальсификации истории.