Общество

В Псковской области осужденным сделали прививки от гриппа

В колонии №4 (с. Середка, Псковский район) завершился двухнедельный комплекс мероприятий, связанных с профилактикой гриппа и ОРВИ. Основной целью было обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в учреждении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УФСИН.

С 14 по 18 сентября между отрядами осужденных была организована тематическая викторина «Профилактика сезонных заболеваний». Кроме того, посредством студии кабельного телевидения им был продемонстрирован научно-популярный фильм тематической направленности, а также были прочитаны лекции «О профилактике респираторных заболеваний».

Личному составу также показали тематический фильм, сотрудники медицинской части учреждения прочитали лекцию. Итогом разъяснительной работы стала успешная реализация для осужденных и личного состава прививочной сессии, отметили в ведомстве.

Участие в вакцинации носило добровольный характер.

«В последнее время эпидемии гриппа становятся все масштабнее, а последствия перенесенного заболевания все тяжелее, поэтому профилактика сегодня имеет решающее значение. Мероприятия по вакцинированию крайне необходимы, вакцина безопасна и адаптирована для тех типов вируса гриппа, которые прогнозируются в предстоящий сезон простуды», - рассказал начальник филиала медицинской части ИК-4 Александр Чинчуков.