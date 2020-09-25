Общество

Регоператор по обращению с ТКО начал подготовку к субботнику в Выбутах

Региональный оператор по обращению с ТКО (ООО «Экопром») начал подготовку к проведению субботника на погосте Выбуты в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, традиционное мероприятие по уборке и благоустройству родины равноапостольной княгини Ольги состоится 10 октября. В нем примут участие сотрудники «Экопрома», также приглашаются все желающие.





Региональный оператор предоставит участникам мероприятия необходимый инвентарь, перчатки и фирменные спецпакеты для мусора. Также будут установлены бункеры для отходов, собранных во время уборки.



Субботник на погосте Выбуты пройдет в третий раз. Ранее он проводился в апреле, но в этом году пандемия коронавируса внесла свои коррективы. В связи с ограничительными мероприятиями субботник был перенесен на осень.



Инициатором проведения мероприятия выступают прихожане храма Илии Пророка, жители Пскова, деревень Бабаево, Покрутище, Кузнецово, Раздолье и паломники, приезжающие посетить родину княгини Ольги.