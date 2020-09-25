Как найти владельца заброшенного земельного участка, напоминает Кадастровая палата

Как найти владельца заброшенного земельного участка, разъяснила Кадастровая палата по Псковской области.
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В первую очередь потребуется выяснить его кадастровый номер, уточнили в ведомстве. Сделать это можно с помощью бесплатного электронного сервиса «Публичная кадастровая карта».
«Если вам известен адрес участка необходимо внести его в поисковое поле и вы увидите кадастровый номер. Помимо этого выйдет информация о форме собственности, площади, а также позволит определить, не входит ли земля в какую-либо зону с особыми условиями использования», - пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская.
Установив кадастровый номер земельного участка, единственным способом получения достоверных сведений является получение сведений содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Такие сведения предоставляются в виде выписки «об основных характеристиках и зарегистрированных правах», либо выписки «об объекте недвижимости». Сведения, содержащиеся в этих выписках, являются общедоступными и предоставляются по запросу любого заинтересованного лица.
В выписке «об основных характеристиках и зарегистрированных правах» отражаются данные о правообладателях, у которых зарегистрировано право.
«Сведения о правообладателях на земельные участки, права на которые возникли до открытия Регистрационной палаты, можно увидеть только в выписке «об объекте недвижимости» в разделе «Особые отметки»», - рассказала Наталья Смолковская.
Запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра, с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.
Напомним, что МФЦ наделен полномочиями заверять документы, подготовленные Кадастровой палатой, что значительно сокращает сроки предоставления сведений до 3 рабочих дней.