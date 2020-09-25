Общество

Как найти владельца заброшенного земельного участка, напоминает Кадастровая палата

Как найти владельца заброшенного земельного участка, разъяснила Кадастровая палата по Псковской области.

Источник фото: sm-news.ru

В первую очередь потребуется выяснить его кадастровый номер, уточнили в ведомстве. Сделать это можно с помощью бесплатного электронного сервиса «Публичная кадастровая карта».

«Если вам известен адрес участка необходимо внести его в поисковое поле и вы увидите кадастровый номер. Помимо этого выйдет информация о форме собственности, площади, а также позволит определить, не входит ли земля в какую-либо зону с особыми условиями использования», - пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Наталья Смолковская.

Установив кадастровый номер земельного участка, единственным способом получения достоверных сведений является получение сведений содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. Такие сведения предоставляются в виде выписки «об основных характеристиках и зарегистрированных правах», либо выписки «об объекте недвижимости». Сведения, содержащиеся в этих выписках, являются общедоступными и предоставляются по запросу любого заинтересованного лица.

В выписке «об основных характеристиках и зарегистрированных правах» отражаются данные о правообладателях, у которых зарегистрировано право.

«Сведения о правообладателях на земельные участки, права на которые возникли до открытия Регистрационной палаты, можно увидеть только в выписке «об объекте недвижимости» в разделе «Особые отметки»», - рассказала Наталья Смолковская.

Запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра, с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости.

Подать запрос также можно при личном обращении в любое отделение МФЦ, независимо от местонахождения объекта недвижимости.

Напомним, что МФЦ наделен полномочиями заверять документы, подготовленные Кадастровой палатой, что значительно сокращает сроки предоставления сведений до 3 рабочих дней.