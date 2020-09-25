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Общество

Юные псковичи приняли участие в «Осеннем слаломе»

28.09.2020 13:45|ПсковКомментариев: 0

Профилактическое мероприятие «Осенний слалом - 2020» для юных велосипедистов и любителей беговелов состоялось 26 сентября в Финском парке Пскова. Оно проводилось в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ПОООМС «Дети – наше будущее».

В мероприятии приняли участие дети из творческих мастерских ПОООМС «Дети – наше будущее», из Пскова, Палкино, деревень Палкинского района, Острова, из островского отделения «Особые дети – могут».

Ребята смогли принять участие в соревнованиях в скоростном спуске на двухколесном транспорте по заранее пройденному маршруту, а также в организации работы площадки ПОООМС «Дети – наше будущее».

В рамках проекта «Ради жизни» дети из Пскова, Островского и Палкинского районов показали творческие вокальные, хореографические номера, разыграли мини-сценку «Дядя Степа – милиционер» для юных спортсменов, болельщиков и просто зрителей праздника. А также все желающие смогли принять участие в танцевальном флешмобе ПОООМС «Дети – наше будущее», мастер-классах по рисованию и лепке.

Дети и взрослые приняли участие в интерактивной программе, при этом во время мероприятия соблюдались все необходимые санитарные требования.

Помимо этого, на мероприятии «Осенний слалом - 2020» состоялась презентация красочных книжек с комиксами о безопасности дорожного движения. Автором комиксов является 13-летняя художница Полина Яковлева из Островского отделения «Особые дети – могут» ПОООМС «Дети – наше будущее».

Инспектор УГИБДД УМВД России по Псковской области Наталья Скачкова поблагодарила юную художницу, а также ПОООМС «Дети – наше будущее» за сотрудничество в организации мероприятий по обеспечению безопасности детей и подростков, сохранению их жизни и здоровья. 

Отметим, организаторами «Осеннего слалома - 2020» выступили управление Госавтоинспекции Псковской области, велоклуб Like Bike, ПОООМС «Дети - наше будущее», региональное отделение «Молодежка ОНФ».

Теги: #дороги Пскова #безопасность #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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