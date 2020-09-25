Белоруссия будет готовить медицинские кадры для Псковской области

Республика Беларусь будет готовить медицинские кадры для Псковской области. Об этом сообщил журналистам сегодня, 28 сентября, губернатор Псковской области России Михаил Ведерников, пишет «Белта».
«Между Псковским государственным университетом и тремя вузами Беларуси подписано соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Основным направлением в этой работе мы для себя определили подготовку медицинских кадров в белорусских вузах, потому что у нас, к сожалению, сегодня дефицит - почти 50%», - сказал Михаил Ведерников.
Он отметил, что в белорусских вузах очень хорошая образовательная база, поэтому с ними можно наладить сотрудничество. Псковская область также готова предложить студентам из Беларуси обучение по различным программам. «Тем более, что у нас есть договоры с рядом российских вузов, в том числе с Высшей школой экономики, о том, что студент по окончании будет получать двойной диплом», - отметил он.