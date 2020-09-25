Общество

Сбер открыл первый офис нового поколения

Сбер открыл первый офис нового поколения в Москве на Цветном бульваре, д. 2, сообщили в пресс-службе банка.

Это больше чем просто отделение банка — это пространство, в котором посетители получают уникальный пользовательский опыт, не имеющий аналогов в мире, объединяющий лучшие практики онлайн и офлайн - форматов работы с клиентом, отметили в банке.

В новом офисе клиентам будут продолжать предоставляться все прежние финансовые услуги, но их уровень будет совершенно другой. Биометрия сделала возможным обслуживание без паспорта. Банкоматы сочетают в себе современный дизайн, материалы и технологии, интуитивно понятную эргономику. Их форма напоминает смартфон, а интерфейс — уже хорошо знакомые мобильные приложения Сбера. Снять деньги можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника или просто по улыбке — на банкомате доступна система распознавания лиц. Эта уникальная технология применена в банкоматах впервые в мире.

Сбер переосмыслил саму сущность банковского отделения. Пространство стало открытым, трансформируемым и безбарьерным. Все традиционные и новые услуги можно получить в любом удобном для клиента месте офиса. Сотрудники работают с планшетами, а все кассовые операции выполняет электронный кассир. В находящейся прямо в отделении кофейне можно провести дружескую встречу или просто отдохнуть от городского шума. Новый офис также оборудован для маломобильных посетителей. Юных гостей ждёт знакомство с анимационными персонажами «Союзмультфильма» и познавательные развивающие игры.

В новом офисе Сбера можно отправить и получить посылку, подключиться к мультимедийному сервису Okko, протестировать смарт-дисплей SberPortal, получить специальное предложение от сервисов Delivery Club и СберМаркет, купить билеты в кино и на концерты, заказать такси. Количество доступных продуктов и услуг будет постоянно расти. Пространство нового офиса может быть использовано для проведения различного рода мероприятий: мастер-классов, семинаров и дискуссионных клубов. Все это можно совмещать, сделав поход в Сбер максимально полезным.

«Мы создали этот офис на основе новейших разработок и пожеланий миллионов наших клиентов. Теперь это не просто место, куда приходят снять наличные, открыть вклад, получить консультацию или взять кредит, а пространство для комфортной и удобной жизни. В нём можно осваивать новые технологии, проводить деловые и дружеские встречи, совершать покупки, получать посылки и многое другое из того, что раньше было невозможно в обычном банковском офисе», - прокомментировал первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.