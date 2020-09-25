Общество

Псковская гордума согласовала передачу «Таблетки» в госсобственность

Танцевальная площадка «Таблетка» вместе с земельным участком (Октябрьский проспект, 34) передана из муниципальной собственности в областную. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на внеочередной сессии 28 сентября.

Напомним, этот вопрос изначально планировалось рассмотреть на предыдущей сессии 22 сентября, но его отправили на доработку.

Смотрите также Вопрос о передаче «Таблетки» в госсобственность перенесен на внеочередную сессию гордумы

В «Таблетке» планируется провести масштабную реконструкцию под театр кукол. Поскольку реализация проекта предусматривает федеральное финансирование, а город Псков в такой ситуации не может выступать заказчиком работ, возникла необходимость передать объект в государственную собственность.

На сегодняшнем заседании решение принималось в жаркой полемике, тем не менее 14 голосов «за» оказалось достаточно для принятия положительного решения.

Также депутаты внесли изменение в принятое на предыдущей сессии решение о даче согласия Городскому парку культуры и отдыха им. А. С. Пушкина на предоставление в безвозмездное пользование Театрально-концертной дирекции муниципального имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, без проведения торгов. Речь идет об устранении технической ошибки, допущенной в учете объектов недвижимого имущества.

Объект недвижимого имущества, указанный в решении Псковской городской Думы от 22.09.2020 №1314, находится на территории Детского парка, а объект, подлежащий передаче в безвозмездное пользование ТКД, - на территории Летнего сада. Предприятие допустило ошибку в учете объектов недвижимого имущества (путаница кадастровых номеров).