Псковская гордума согласовала передачу «Таблетки» в госсобственность

Танцевальная площадка «Таблетка» вместе с земельным участком (Октябрьский проспект, 34) передана из муниципальной собственности в областную. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на внеочередной сессии 28 сентября.
Напомним, этот вопрос изначально планировалось рассмотреть на предыдущей сессии 22 сентября, но его отправили на доработку.
В «Таблетке» планируется провести масштабную реконструкцию под театр кукол. Поскольку реализация проекта предусматривает федеральное финансирование, а город Псков в такой ситуации не может выступать заказчиком работ, возникла необходимость передать объект в государственную собственность.
На сегодняшнем заседании решение принималось в жаркой полемике, тем не менее 14 голосов «за» оказалось достаточно для принятия положительного решения.
Также депутаты внесли изменение в принятое на предыдущей сессии решение о даче согласия Городскому парку культуры и отдыха им. А. С. Пушкина на предоставление в безвозмездное пользование Театрально-концертной дирекции муниципального имущества, закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения, без проведения торгов. Речь идет об устранении технической ошибки, допущенной в учете объектов недвижимого имущества.
Объект недвижимого имущества, указанный в решении Псковской городской Думы от 22.09.2020 №1314, находится на территории Детского парка, а объект, подлежащий передаче в безвозмездное пользование ТКД, - на территории Летнего сада. Предприятие допустило ошибку в учете объектов недвижимого имущества (путаница кадастровых номеров).