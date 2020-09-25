Общество

Опыт работы псковских ТОСов в период пандемии послужил основой для изменения законодательства

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников предлагает поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по развитию территориального общественного самоуправления». Отзыв на документ депутаты регионального парламента примут на октябрьской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект, соавтором которого является депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский, разработан на основе реальной практики работы территориального общественного самоуправления (ТОС) в период пандемии коронавируса.

В пояснительной записке приводятся конкретные примеры такой деятельности: ТОСовцы помогали многодетным, пожилым гражданам и инвалидам, шили маски, доставляли продукты и лекарства, помогали проводить дезинфекцию в своих подъездах и дворах, взяв на себя важную часть работы местных властей.

«Пандемия стала социальной платформой, которая позволила ТОС проявить весь свой накопленный опыт», - считает авторская группа, состоящая из семи депутатов Госдумы.

Парламентарии предлагают законодательно обязать органы государственной власти субъектов РФ создавать условия для развития территориального общественного самоуправления, добавив решение этого вопроса в список полномочий регионов по вопросам совместного ведения.

Кроме того, предлагается расширить полномочия самих ТОСов, дав им право инициировать проведение общественной проверки в соответствии с федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

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По мнению авторов законопроекта, новые правовые нормы послужат повышению инициативы и самоорганизации жителей, а также развитию форм общественного самоуправления на местном уровне.

Напомним, согласно федеральному законодательству под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

По данным Минюста на сегодня создано более 33 тысяч организаций территориального общественного самоуправления в 82 субъектах РФ. В Псковской области работают более 80 ТОСов. На грантовую поддержку территориального общественного самоуправления в бюджете региона в текущем году предусмотрено 10 млн рублей.

Напомним, первый в регионе ТОС, зарегистрированный в форме некоммерческой организации со статусом юридического лица, был создан при активном участии члена Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Антона Никулина.