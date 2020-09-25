Общество

Теплую зиму на Северо-Западе обещают синоптики

В октябре температура будет превышать норму в западных областях Северо-Западного федерального округа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

В Гидрометцентре отметили, что предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории России, февраль 2021-го в большинстве регионов окажется холоднее, чем в этом году.

В ноябре будет теплее выше нормы на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии. Декабрь также окажется более теплым на большей части СЗФО, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии. Холоднее, чем в прошлом году, он будет на Дальнем Востоке.