Общество

Псковский губернатор занял 7 место в рейтинге активности глав субъектов в Instagram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram на прошедшей неделе (21-27 сентября). Соответствующий рейтинг подготовлен Агентством политических и экономических коммуникаций.

У псковского губернатора за неделю 20 постов и 38 материалов в «историях». Индекс активности за неделю составил 39. Седьмую строчку рейтинга Михаил Ведерников делит с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

На первом месте рейтинга находится губернатор Ханты-Мансийского АО - Югра Наталья Комарова, на втором - губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, на третьем - председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов, на четвертом - губернатор Ставропольском края Владимир Владимиров, на пятом - губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, на шестом - губернатор Костромской области Сергей Ситников.

На восьмой строчке рейтинга расположился губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, девятую делят - губернатор Мурманской области Андрей Чибис и председатель правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол, а десятую - глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и губернатор Рязанской области Николай Любимов.