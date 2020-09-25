Общество

Олег Брячак: Псковские аттракционы - груда железа, которая выработала свой ресурс

Депутат Псковской городской Думы («Справедливая Россия») Олег Брячак высказался в поддержку передачи танцплощадки «Таблетка» в государственную собственность. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на этот счет он высказал на сессии гордумы 28 сентября, парируя депутатам от КПРФ, которые отнеслись к таким планам с осторожностью.

Напомним, в «Таблетке» планируется провести масштабную реконструкцию под театр кукол. Поскольку реализация проекта предусматривает федеральное финансирование, а город Псков в такой ситуации не может выступать заказчиком работ, возникла необходимость передать объект в государственную собственность.

Депутат Олег Луценко на сессии обратил внимание, что реконструкция подразумевает снос всех аттракционов, которые стоят перед танцплощадкой. Олег Брячак обратил внимание, что «это не аттракционы, а груда железа, которая отработала свой ресурс, и они попросту опасны для детей». «Губернатору Михаилу Ведерникову удается притягивать деньги, и что подумает о нас руководитель области, который тратит колоссальные рабочие и нервные ресурсы, приносит в регион деньги, а городские депутаты от них отказываются. Такая позиция неконструктивна», - убежден Олег Брячак.

«Когда надо действовать в интересах горожан, депутаты должны действовать в команде. Мы должны максимально быстро такие решения принимать, чтобы потом, как можно быстрее заниматься реконструкцией объекта», - заключил депутат.