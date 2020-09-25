Общество

Помощники региональных омбудсменов собрались на семинаре в Пскове

В Пскове впервые прошел семинар для сотрудников аппаратов региональных омбудсменов, который был организован уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым. В семинаре приняли участие сотрудники аппаратов омбудсменов Новгородской, Вологодской и Псковской областей.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов, основной темой мероприятия стали вопросы организации деятельности служб, обеспечивающих реализацию полномочий уполномоченных по правам человека, в связи с принятием нового федерального закона №48 «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».

В рамках семинара дополнительно была обсуждена практика организации проверок изоляторов временного содержания органов полиции и обеспечения прав граждан, находящихся в этих учреждениях, а также вопросы защиты прав граждан при недобровольном помещении в психиатрические лечебные учреждения.

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Псковской области познакомили сотрудников аппаратов региональных омбудсменов с практикой работы по вышеуказанным вопросам и соответствующими заключениями, принятыми по результатам проверок, а также ответили на вопросы коллег.