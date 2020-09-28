Общество

СберМаркет доставит продукты в Пскове за 2 часа

Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет расширил количество магазинов-партнеров. Теперь жители города Псков смогут заказывать товары первой необходимости из торговой сети «Империал» с доставкой прямо до двери.

Для заказа из сети «Империал» пользователям СберМаркета будет доступно порядка 30 тысяч наименований товаров, среди которых не только продукты питания, но и бытовая химия, косметика, товары для дома и многое другое.

Напомним, ранее жители Пскова могли заказывать товары из торговых сетей «Лента» и «ВкусВилл». Минимальная стоимость заказа из любого магазина составляет 1000 рублей.

Чтобы получить все необходимые товары уже через несколько часов, нужно зайти на сайт или в приложение сервиса. После этого ввести адрес доставки, выбрать доступный магазин и отобрать все необходимые товары из каталога. Затем останется только выбрать время, когда будет удобно встретить курьера. Все остальное сделают специалисты СберМаркета. По умолчанию доставка осуществляется бесконтактным способом.