Общество

«Мы высосаны до дна»: псковский приют для животных просит о помощи

Приют для животных «Шанс» просит неравнодушных псковичей помочь с покупкой еды для собак и с оплатой долгов. Об этом сообщается в группе приюта «ВКонтакте».

«Ничего кроме долгов и 190 собак. Мы в таком отчаянии, что даже на крик о помощи нет сил. 6 октября нам отключат электроэнергию, если мы не оплатим счет в 24 000 рублей. Без света приют можно распускать. Ни операций, ни каши - ничего. Две поставки фарша уже пришли в долг и уже съедены. Суммарно на 16 тысяч долга. И нужно закупать снова. 32 кошки и кота, включая больных и инвалидов, доедают последний мешок корма. Купить еду для них нам не на что. Мы уж молчим о том, что за всем этим кошачьим стадом ухаживает один человек без выходных и больничных бесплатно. Рис тоже закончится очень скоро. Мы высосаны до дна. Бесчисленный поток больных и раненых заставил нас проводить экстренные сборы на большие суммы», - говорится в сообщении.

Реквизиты для оказания помощи:

номер карты Сбербанка для сбора пожертвований 676280519016973528

привязана к телефону +7-911-352-63-03 получатель Мария Анатольевна В.,

PayPal: Mashavelichco@gmail.com

«Реквизиты в личку не высылаем. Остерегайтесь мошенников», - предупредили в приюте.