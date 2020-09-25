Общество

Общественная организация «Дети - наше будущее» провела экскурсии для творческих ребят

Сразу три экскурсии по Пскову организовала общественная организация «Дети - наше будущее» для детей из творческих мастерских Островского и Палкинского районов в рамках проекта «Путешествие к истокам». Группа детей из творческих мастерских Палкинского района, в том числе из Новоуситовской волости побывали на экскурсии «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в Псковском музее-заповеднике, рассказали Псковской Ленте Новостей в ПОООМС «Дети - наше будущее».

Ребята внимательно слушали рассказ экскурсовода об истории Псковского края с 1941 по 1945 годы, о героизме псковичей во время войны, увидели настоящее оружие и обмундирование того времени. По оснащенности оружием и техникой немецкая армия превосходила Красную Армию на момент начала войны в 1941 году. Дети узнали много новых исторических фактов о периоде оккупации, о советских военнопленных- узниках концлагерей в Пскове, о партизанской и подпольной борьбе с врагом, и об освобождении Псковщины от немецко-фашистских захватчиков.

Дети из творческих мастерских Палкинского района готовились к экскурсии, читали краеведческую литературу, и многие подхватывали рассказ экскурсовода о героях Великой Отечественной войны, например, об Александре Матросове, закрывшем своим телом вражескую амбразуру при наступлении в районе деревни Чернушки недалеко от Великих Лук.

После экскурсии ребята посетили Монумент «Ледовое побоище», который находится на горе Соколиха.

Ребята из творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее» из Островского района посетили в Псковском музее экспозицию, посвященную теме: «Русь изначальная».

Дети узнали об истории Псковских земель с момента их заселения в каменном веке до вхождения города в состав Московского государства и участия Псковской крепости в многочисленных войнах. Ребята перед экскурсией на мастер-классах изучали историю Псковской земли, и им было очень интересно освежить в памяти известные исторические факты, а также узнать что-то новое.

Завершили экскурсионную программу ребята восхождением на гору Соколиха к памятнику, посвященному Александру Невскому и его дружине.

Пешеходную экскурсию по территории Псковского Кремля организовала ПОООМС «Дети - наше будущее» для ребят из островского отделения организации «Особые дети - могут». Дети познакомились с историей Псковского края, увидели основные достопримечательности областного центра - Довмонтов город, величественный Троицкий Собор, вечевую площадь, смогли полюбоваться видами Псковской крепости.

ПОООМС «Дети - наше будущее» благодарит руководство и коллектив Псково-Изборского объединенного музея-заповедника за интересные экскурсии для детей, за возможность посещения достопримечательностей родного края.

Отметим, проект «Путешествие к истокам» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.