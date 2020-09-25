Общество

Тысяча жалоб поступила от псковичей в Госинспекцию труда с начала года

В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило с начала года порядка 1000 жалоб на действия работодателей. Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, заявления поступали непосредственно от работников, были переданы из других Государственных инспекций труда, поступили из прокуратуры Псковской области, региональной администрации, направлены в ГИТ Рострудом или были перенаправлены из управления президента РФ по работе с обращениями граждан. Часть обращений поступила из комитета по труду и занятости населения и из других контролирующих органов.

В инспекцию труда за защитой своих прав работники обращались в случае, если: