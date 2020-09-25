Общество

Путин поручил кабмину в сжатые сроки довести до регионов все актуальные цифры по нацпроектам

Правительство России должно в самые сжатые сроки довести до регионов все целевые показатели по скорректированным нацпроектам. Об этом сегодня, 28 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. Глава государства подчеркнул, что качественный результат по каждой национальной цели должен быть получен уже в 2021 году.

Он напомнил, что правительству в связи с существующими сложностями было поручено до конца октября скорректировать национальные проекты и уточнить их показатели.



Источник: РИА Новости

«Уже сейчас, с самого начала будущего года, необходимо вести активную работу: регионы должны знать, какие конкретно задачи стоят перед ними, как будет вестись мониторинг достижения этих задач, какие мероприятия и в каком объеме будут профинансированы», - отметил Путин. Он констатировал, что, «к сожалению, пока еще не все цифры и параметры доведены до региональных управленческих команд».

«Я прошу правительство сделать это в самые сжатые сроки», - сказал президент.

В целом он отметил, что за прошедшие месяцы была проведена большая работа и многие предложения регионов по корректировке нацпроектов были учтены кабмином. Однако остается еще немало и спорных вопросов, добавил Путин, выразив надежду, что на заседании президиума эти темы будут обсуждаться «открыто, без прикрас и сглаживания каких-либо углов».

«Только в этом случае мы сможем выйти на конкретные эффективные решения, четко расставить акценты, чтобы уже сейчас, в достаточно сложной обстановке, задать тем не менее высокий темп нашей совместной работе», - подчеркнул глава государства.

Путин при этом отметил, что все национальные цели развития «остаются неизменными, несмотря ни на какие трудности сегодняшнего дня». По словам президента, «необходимо смотреть вперед, задавать долгосрочные ориентиры во всех сферах» и «добиваться большей эффективности и результативности по каждому направлению» работы, чтобы «не просто достигались формальные показатели, а чтобы жизнь людей становилась лучше».

Он напомнил, что в июле был подписан указ о приоритетах развития страны на ближайшие 10 лет, согласно которому горизонт планирования был расширен до 2030 года. Речь идет о достижении национальных целей по пяти направлениям - сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики и открытие новых возможностей для самореализации граждан, а также широкое внедрение цифровых технологий.

Путин считает, что у регионов страны должна быть возможность маневрировать средствами, выделяемыми на национальные проекты. «Инициатива, приоритет, веское слово в дополнительной настройке нацпроектов должны принадлежать субъектам Федерации, которые видят ситуацию на местах, могут детализировать задачи, а также уточнить инструменты их реализации. Могут предложить свои новые подходы к тем решениям, которые оказались неэффективными», - подчеркнул глава государства.

«У регионов должна быть возможность маневрировать средствами и четкое понимание того, как будет в целом выстраиваться финансовое, бюджетное взаимодействие субъектов Федерации и центра в 2021 и последующих годах», - добавил президент.