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Общество

Не для галочки: как волонтерит «Старость в радость»

29.09.2020 10:53|ПсковКомментариев: 0

...Инсульт стал серьезным испытанием для Веры Ивановны: он в буквальном смысле приковал ее к постели. Но потихоньку, помаленьку она начала оживать. В доме-интернате, где пенсионерка жила уже не первый год, обеспечили правильный уход, приобрели для нее инвалидную коляску - и она смогла хоть иногда, время от времени покидать свою комнату. Хоть какая-то смена обстановки! Но главной ее мечтой оставалось встать на ноги. И знаете, мечты действительно способны сворачивать горы: сейчас Вера Ивановна уже может вставать с коляски...

Эту историю нам рассказала Виолетта Образцова, координатор благотворительного фонда «Старость в радость» в Псковской области. Волонтеры фонда в один из своих приездов привезли Вере Ивановне массажеры, поддержали в стремлении ходить, а персонал интерната помог справляться с трудностями, не оставив человека наедине со своими проблемами. Кто-то может сказать, что это маленькое дело. Но в таких маленьких делах таится большая мудрость. Говорят ведь: «Чем отличаются люди от животных? И те, и другие заботятся о своих детях, но только люди заботятся о родителях».

В преддверие празднования Дня пожилого человека мы поговорили с Виолеттой и выяснили, как можно стать волонтером фонда, чем можно помочь пожилым людям и где в нашем городе появился Домик милосердия.

Фото здесь и далее предоставлены волонтерами фонда «Старость в радость»

До слез

- Виолетта, как вы пришли к волонтерству?

- Изначально я хотела помогать детям и пыталась для себя найти, чем именно, что будет реальной поддержкой. В поисках мне даже удалось поработать в детском доме-интернате. Потом как-то посмотрела на свою маму, бабулечку и задумалась: я все время в движении, в работе. Много ли я им времени уделяю? Так ли важно всё, что я сейчас делаю, если когда я состарюсь, моя дочь скажет мне: «Извини, мам, надо работать (отдыхать, встречаться с друзьями, кому-то помогать…), давай в другой раз созвонимся, хорошо?»

Мысли материальны: как только я стала об этом думать, все начало вставать на свои места. Человек с течением возраста должен быть активным. Он должен продолжать оставаться в социуме, иметь возможности для общения и самореализации, иметь возможность получать необходимую медицинскую и социальную помощь…. В общем список как оно «должно быть», рос…. А как же на самом деле? Как живут пожилые люди? Информации, кроме как из фильмов, книг и историй из жизни знакомых не было…

Но жизнь уникальна - она свела меня с удивительными людьми, видящими мир и с другой стороны, знающих не понаслышке о проблемах, возникающих у пожилых, потом я встретилась с Елизаветой Александровной Олескиной, директором фонда «Старость в Радость».

Я поняла: вот то, что я так долго искала!  Именно такой подход к проблемам пожилых людей - целостный, разумный, систематизированный я искала длительное время. Частью этой замечательной команды захотелось быть!

- Когда у фонда «Старость в радость» появились псковские волонтеры?

- Около двух с половиной лет назад. До этого у тех, кто хотел помогать пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, была возможность обратиться в Красный Крест, в общество инвалидов, в ветеранские организации и союзы пенсионеров. Что касается районных домов-интернатов, какие-то волонтерские группы туда ездили, нельзя сказать, что мы первые и единственные. Но, как правило, эти поездки были приурочены к праздникам. 9 мая, Новый год, День пожилого человека - вот опорные точки, когда принято вспоминать о пожилых людях.

Мы действуем немного иначе, понимая, что любому человеку важно, чтобы о нем вспоминали не только в праздники, чтобы он был востребован обществом, мог вести достойную жизнь, имел право выбора.

Мы понимаем, что проблемы с которыми сталкивается человек при наступлении определенных жизненных обстоятельств, гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

- Сколько интернатов Псковской области на сегодня сотрудничают с волонтерами?

- В области всего 32 интерната, включая психо-неврологические интернаты и дома престарелых. Мы сотрудничаем с 17 из них. Очень радостно, когда там есть культорг или просто активный человек, который может людей занимать. В такие дома мы привозим товары для творчества - жители делают поделки, рисуют, вяжут. Мы проводим для них разнообразные мастер-классы. Картины из гвоздей, которые вы видите у нас, сделаны как раз на таких встречах. Для мужчин это, кстати, оказалось очень актуально: в большинстве своём они не вяжут, не вышивают, для них придумать какие-то занятия вообще сложно. Отрадно, что потом они не бросают то, чему научаются. Мы оставляем материалы и радуемся, когда нам присылают из интернатов фотографии новых работ. Есть люди немобильные, те, кто по состоянию здоровья вообще не может ничего делать. Это отдельное направление в деятельности фонда.

Для того, чтобы вернуть им радость и ощущение жизни, мы изготавливаем яркие объемные открытки, приезжаем с канис-терапией, исполнители приходят в комнаты и поют вместе с жителями песни. Видели бы вы эти глаза, полные счастья!

Представьте ощущения незрячего человека:  он трогает открытку, а мы рассказываем: это цветок, он такого-то цвета, его сделал Петя - реакция до слез, что человек что-то для них сделал.

Или собаку-терапевта погладить? А песню знакомую услышать? Это же вновь оживший мир с его разнообразием.

- Как реагируют в домах-интернатах на волонтеров? Готовы ли там к сотрудничеству?

- И руководство интернатов, и комитет по социальной защите относятся к нашей деятельности положительно. Человек ведь – это не только получатель услуг, но и личность, со своими запросами, привычками, взглядами. Для полноценной жизни все имеет огромную роль -и эмоциональная составляющая, и полноценный качественный уход, и материальное обеспечение всех процессов и т.д.

- Почему из 32 вы сотрудничаете только с 17?

- Нам не хватает человеческих ресурсов. Самый близкий интернат находится в Торошино. Это 25 км. Середка - в 50 км, Гривский интернат - в 77 км, остальные больше 100 км. Собрать в Пскове команду волонтеров, которые проведут МК, поучаствуют в концерте, просто поговорят с пожилыми людьми, сложно. Для поездки в Себеж или Опочку нужен целый день. Не каждый человек может позволить себе столько времени уделять добровольчеству.

С транспортом тоже бывают проблемы. Бывают ситуации, когда набирается большая команда, а соответствующего транспорта для доставки волонтеров нет.

Внуки наши

- Псковские волонтеры фонда «Старость в радость» - кто эти люди?

- Это очень разные, но очень активные люди, с которыми мы принимаем решения – планируем и реализуем наши мероприятия, общаемся, собираем информацию о необходимой помощи, находим пути решения различных задач. Наши волонтеры - люди разного возраста, самому молодому волонтеру 24 года, самые возрастные - старше 70. Недавно у нас появился ещё один замечательный волонтер – ему 8 лет. Приходит помогать делать открытки, формировать посылки для интернатов вместе со своей бабушкой. Это очень радует!

Есть студенты, например, из Псковского агроколледжа, из Себежского филиала Псковского агроколледжа.

Буквально недавно мы монтировали видеопривет со студентами из Себежа - там и стихи, и песни под гитару, и танцы. Получился полноценный концерт. Да, пусть они далеко, но всегда готовы нам помочь.  А уж как ждут ребят в Себежском домике! «Внуки наши», - называют их жители.

Вообще волонтерский состав очень подвижен, особенно сейчас, в период пандемии. И это проблема. Пока были очные поездки, людям интересно было подарить свое время, тепло и любовь конкретной бабушке. На фоне коронавируса все ушло в онлайн - и это совсем другая история. Казалось бы, что проще для волонтеров: включил зум, на полчаса к концерту присоединился. Но открылись две проблемы: людям хочется «живого» общения и не у каждого волонтера, который хочет помогать в этой сфере, есть средства связи и устойчивый Интернет.

- Как вы находите волонтеров?

- У нас жизнь разделилась на до и после COVID19. Раньше мы проводили волонтерские встречи раз в месяц, надеюсь, мы их возобновим, тем более что благодаря Подворью Псково-Печерского монастыря у нас появился свой дом, Домик милосердия. Хочется им поклониться - это счастье, что появилось такое уютное место, где можно собраться. До этого собирались, где придется, даже на остановке.

Мы также попытались найти в районах людей, которые заинтересованы в оказании помощи. Допустим, нам из Пскова далеко ехать в Сосновый бор - это Себеж. А ребята, которые живут там, могут откликнуться быстрее и они нам очень сильно помогают. Так же все сложилось в Гривском интернате, это Островский район. Там очень хорошо школьники откликнулись. В Опочецком районе нам помогают местные ребята и Дом культуры. Недавно начали работать с великолучанами. Познакомились, можно сказать, случайно. В разговоре с одной знакомой я посетовала, мол, в Великих Луках такой большой интернат, волонтеров нет, а нам далеко ехать. Она говорит - как же нет волонтеров? - и поделилась контактами.   

На перспективу мы мечтаем, чтобы в каждой местности, где есть интернаты, появились люди, готовые помогать пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, мы проводили Уроки добра в школах и садиках, и псковских, и районных. Рассказывали детям и педагогическому коллективу, кто мы, чем занимаемся, как можно помогать. Многие ведь думают, если речь идет о помощи, что это обязательно про деньги, и немалые.

А помогать ведь можно совсем без денег - принести журнал, который уже прочел, или пазл, которые уже не раз собрал, и он пылится в коробке, где-то на шкафу. Можно помогать личным участием, даря своё время, внимание, знания, умения. Можно сделать помощь доброй семейной традицией – совместно с родителями написать и отправить письмо или открытку одинокому человеку в интернат, записать видеопривет. Отрадно, что люди, зная об этих возможностях, откликаются.

Менять отношение

- Как дети реагируют на встречи с волонтерами?

- Малыши и средняя школа очень много рассказывают о своих бабушках - как они им помогают в домашних делах, по огороду, корову доить. Сделать счастливой свою семью и родных – это, наверное, самое главное огромное доброе дело.

Часто я задаю детям вопрос: «Ваши мамы, папы, бабушки ухаживают за вами, когда вы заболеете?». «Конечно», - отвечают мне они. «А вы? Если, вдруг бабушка заболела, помогаете?» И здесь интересно: кто-то звонит раз в неделю, спросить, все ли у бабушки хорошо, кто-то помогает мусор вынести, приготовить что-то, кто-то очень трогательные истории рассказывает, а кто-то искренне не понимает - для чего взрослым помогать?

А старшеклассники... Часть ребят понимает всю важность наших дел, хотят внести свою лепту. Есть и те, кто занимает принципиально иную позицию: почему мы должны кому-то помогать, если это обязанность государства? И разворачиваются дискуссии. Да, государство берет на себя обязательства, но мы все должны понимать, что испокон веков существует тема благотворительности, и государство не в состоянии взять на себя весь объем, который требуется. Потому что жизненные ситуации очень разные.

 Надеюсь, что в какой-то момент жизни каждый человек придет к пониманию, что ты, лично ты ни от чего в этой жизни не застрахован.

- Судя по вашим эмоциям, вы какую-то конкретную историю сейчас вспомнили?

- Сразу несколько. Например, удивительная история: красивая молодая женщина влюбилась, это чувство может испытать любой из нас, создала семью, а человек оказался не тем, на которого она рассчитывала. Через какое-то время он начал пить, гулять, поколачивать, из-за такого его поведения она потеряла ребенка. С этой трагедией она не смогла справиться, лечилась в клинике. Прошло время, она начала восстанавливаться, устроилась работать. Опять кому-то поверила. И вновь разбитое сердце. Все это привело к тому, что человек забросил себя полностью, в отчаянии она решила закончить свою жизнь. А жизнь не закончилась - Бог распорядился иначе.

Она выжила, но осталась калекой. Никого у нее нет - ни родных, ни детей. Она оказалась в доме-интернате, в инвалидном кресле. И перспектив никаких. Когда об этом говоришь - просто буря эмоций и мыслей. Думаешь: а как тогда правильно жить? Не верить никому? Или наоборот? Жизнь очень разная. И кого-то осуждать мы не имеем права. Есть истории, когда человек ведет асоциальный образ жизни, и в итоге оказывается в интернате. А есть истории, когда живет на свете чудеснейшая бабушка, невероятная, которая 40 лет отработала на благо родины, но так случилось, что ее единственный сын погиб, она осталась одна, и тоже оказалась в интернате, потому что не может за собой ухаживать. Таких историй миллион, и за каждой из них судьбы! Судьбы конкретных, живых людей. Жизнь непредсказуема. Если не задумываться о том, как мы живём и для чего, наверное, ни к чему хорошему мы не придем.

Я все эти судьбы через себя пропускаю, понимаю, что так нельзя, но по-другому не получается.

Каждый из нас делает свой большой или маленький вклад в то, чтобы жизнь пожилых людей менялась. Большой или маленький… Помните библейскую притчу о двух лептах, которые пожертвовала вдова? Много это или мало?

Не бывает больших или маленьких дел. Каждое дело, которое совершает человек на благо других,  значительно! Самое главное, чтобы люди это понимали, чтобы образ мыслей менялся, чтобы люди научились ценить друг друга и помощь, которую друг от друга получают (пусть это будет всего лишь доброе слово), чтобы начинали задумываться об этих вещах. Старость неизбежна, с каждым она случится, и как бы ты ни жил, какой бы образ жизни ни вёл, ты будешь стареньким.

 И сложности со здоровьем тоже могут случиться вне зависимости от того, как ты живешь. Надо многое сделать, чтобы люди в старости могли жить достойно.

Все бывает в первый раз

- Какую работу проводят волонтеры фонда в домах-интернатах?

- Конечно, пандемия немного нарушила планы. Мы часто ездили в интернаты, старались раз в месяц обязательно - с разными программами, мастер-классами, чаепитиями, иногда пикники устраивали на природе, спортивные игры. Даже дискотеки устраивали. Это было нечто: я уже понимаю, что больше не могу танцевать, я устала, а бабушкам нашим - хоть бы что! А у кого-то рук нет, кто-то на коляске... Люди просто проникаются сознанием того, что они не одиноки, жизнь продолжается.

Отвозим подарки к праздникам, поздравляем именинников из нескольких интернатов, стараемся помочь с личными запросами, привозим необходимые вещи, пряжу: у нас есть бабулечки, которые вяжут носки как герои-стахановцы. С такой скоростью - хоть фабрику открывай! Причем носки они вяжут не себе, а для мужских интернатов, для детей. Наверное, каждому из нас хочется быть чем-то полезным, хочется, чтобы жизнь имела смысл.

Период дожития - это страшное словосочетание. Должна быть жизнь. Достойная, интересная, с возможностями. Я об этом часто думаю: вот рождается человек, вырастает, учится, делает карьеру, работает, у него есть друзья, коллеги и привычки. И вдруг наступает какой-то момент - может, пенсия, может, потеря здоровья - и человек оказывается без всего.

 Нет работы, близких, вдруг исчезли друзья, давно исчезли коллеги. Все, что человек строил бОльшую часть своей жизни, рушится и исчезает.

Как с этим жить и психологически справляться? Здорово, если человек преодолевает этот жизненный период самостоятельно, но большинство людей, сталкиваясь с проблемами, не знают, куда им идти, что делать, для чего ухаживать за собой, одеваться и краситься. Тебя же все равно никто не увидит, ты сидишь дома. У нас был опыт, когда до карантина жители домов-интернатов приезжали в Псков, в театр – театр оказывал благотворительную помощь, выделяя для них билеты. Это был восторг. Я помню, один из участников поездки подошел ко мне и сказал, что в театре никогда до этого не был. Спектакль был не совсем классическим, но для людей главным было то, что они оделись, нарядились, прически сделали, как могли. То, что они вышли в свет, для них уже было событием. Это другая совершенно атмосфера! А поездка в музей? Мы с жителями одного из домиков побывали в Островском музее, где для нас провели благотворительную потрясающую экскурсию.

Хочется найти благотворителей, которые бы понимали важность этих моментов. Не каждый человек, живущий дома, может позволить себе пойти в театр, в музей, в кино. Что уж говорить о жителях интернатов?

Мне хочется верить, что в том же кинотеатре есть возможность выделить 10 билетов и пригласить пожилых людей на сеанс. Или приезжающие в город артисты цирка смогут подарить настоящее счастье 5-10 людям, подарив им билеты на представление. Или, к примеру, кто-то из предпринимателей сможет предоставить автобус и привезти нескольких жителей интерната на хоккейный матч. Или найдется волонтер, готовый провести благотворительную экскурсию по своему городу, скажем для жителей психоневрологического интерната. Или хозяин кафе, который сможет накормить благотворительным обедом 10 человек: такой замечательный опыт у нас был в Острове, когда несколько человек, живущих в интернате, побывали в кафе. Эмоции людей не поддаются никакому описанию.   С возрастом ведь человек не меньше, а зачастую и больше нуждается в положительных эмоциях, во внимании окружающих, в заботе общества.

- Помню ваши слова о праздниках, но все же: приближается День пожилого человека. Вы планируете организовать что-то особенное для жителей домов-интернатов?

- Да, конечно. Мы всех просим: кто может, запишите видеопривет бабушкам и дедушкам, хотя бы пару слов, расскажите про свой город, поселок - просто с телефоном идете, включили камеру: вот здесь памятник, здесь храм... Искренне, от себя.  Участвуйте в наших онлайн встречах с жителями интернатов. Сделайте открытку с добрыми словами.

Весь октябрь мы будем отвозить и бесконтактно передавать в интернаты подарки и открытки, которые псковичи собрали для жителей интернатов. Для Себежского домика поздравление готовят студенты Себежского филиала Псковского агротехнического колледжа. В акции #НеНовыйГод приняли участие школы и садики г.Пскова, неравнодушные люди. Передаем всем слова благодарности от наших подопечных!

В некоторых интернатах устроим «концерт под окнами». Пока мы можем общаться только так, удаленно. Но когда-нибудь карантин закончится, и мы встретимся. Я очень соскучилась по доверительным разговорам, обнимашкам, а они соскучились еще больше.

С жителями одного из интернатов на днях мечтали нарядить ёлку к новому году и водить вокруг хоровод.

- А Уроки добра продолжатся?

- Очень надеюсь на это. Это полезный и хороший проект, который хотелось бы продолжать. Разрабатываем методику, как делать этот проект в новом формате.

Уроки добра - это не единственная программа фонда, которая работает в Пскове и области. Программа «Уютный дом», «Ежедневный уход», «Досуг», «Внуки по переписке», «Медицина» - все это реализуется и у нас. Фонд оказывает огромную поддержку домам-интернатам. Например, изыскивает средства для оплаты труда дополнительного персонала: благодаря «Старости в радость» в ряде домов-интернатов работают культорги, нанятые фондом, помощники по уходу.

Функционирует надомная патронажная служба. Надо упомянуть также, что в нескольких интернатах Псковской области, работают специалисты,  применяющие новые технологии ухода. Таких помощников обучали профессиональные тренеры. Там, где это применяется, люди получают новый качественный образ жизни.

Новая старость

- В идеале к чему стремятся псковские волонтеры фонда «Старость в радость»?

- Хочется, чтобы люди имели право на выбор, достойную жизнь в любом возрасте, при любых обстоятельствах и на равные возможности. Чтобы в интернатах было современное оснащение - к сожалению, мы ещё далеки от идеала.

В этом направлении много делается и государством, и фондом при участии благотворителей. Но работы еще много.

Хотелось бы, чтобы поменялось отношение общества к старости и к людям с физическими и ментальными нарушениями. Менять надо и отношения в собственных семьях: хочется, чтобы дети с малых лет понимали: не все в жизни измеряется деньгами. Это сложная задача.

Всегда есть чем заняться. Есть одинокие пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья, которые живут дома - в деятельности фонда есть программы, помогающие этой категории. В идеале, конечно, должно быть государственно-частное партнерство в этой сфере. Понемногу ситуация меняется в лучшую сторону.

Мы очень хотим, чтобы система долговременного ухода развивалась в нашей области, чтобы появлялись социальные работники «нового поколения», помощники по уходу, владеющие современными технологиями ухода, чтобы у людей оставался выбор – остаться жить дома или переехать в интернат, чтобы при любом выборе человек жил с уверенностью, что Старость – это не страшно.

- Как вы думаете, чего не хватает псковским пенсионерам сегодня именно в социальном смысле?

- У нас очень много людей, причем не обязательно пенсионного возраста, кто хотел бы заниматься танцами или физкультурой в спокойной обстановке, быть востребованными, иметь возможность где-то встречаться и находить друзей по интересам.  С возрастом гораздо сложнее выстраивать социальные связи. Не всегда в бюджете человека есть средства на посещение каких-либо занятий или мероприятий. Некоторые люди с особенностями здоровья, стесняются «выходить в свет». А кому-то нужен помощник по уходу, горячая пища каждый день и удобная постель. Многим нужна психологическая поддержка или элементарное внимание.  Каждому не хватает чего-то своего. Универсального ответа на этот вопрос нет.

- То есть в будущем, возможно, Домик милосердия может перерасти в некий социальный центр?

- Это смелое заявление, но я искренне верю, что вместе мы сможем создать пространство, где будет комфортно, где можно будет, не стесняясь своих особенностей, заниматься тем, что приносит радость, некий центр для людей среднего и старшего возраста.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

https://vk.com/svr_pskov

г. Псков, ул. Гоголя, 32

Для справки:

Фонд «Старость в радость» российский негосударственный благотворительный фонд, занимающийся помощью инвалидам и пожилым людям, живущим в домах престарелых и психоневрологических интернатах, а также на дому.  Подробнее о работе фонда и реализуемых программах можно узнать на сайте https://starikam.org/

Беседовала Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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