Общество

Пациентку ужаснуло состояние постельного белья великолукской больницы

Позором великолукской больницы назвала пациентка состояние простыней в жалобе, опубликованной на портале губернатор60.рф. Суть претензии в том, что в неврологическом отделении, также как и в других отделениях больницы изношенное постельное белье.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко сообщила в комментарии, появившемся сегодня, 28 сентября, что белье, а также одеяла, подушки, матрацы усиленно обрабатывали на протяжении полутора месяцев, когда Великолукская межрайонная больница была перепрофилирована в ковид-центр, пишет «МК в Пскове».

В результате неоднократных обработок внешний вид постельного белья, постельных принадлежностей страдает: меняется цвет, материалы истончаются», - пояснила чиновник.

Марина Гаращенко добавила, что 21 сентября (в день, когда на портале губернатора была размещена жалоба), в неврологическое отделение поступили новые комплекты постельного белья.