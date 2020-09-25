Общество

Псковская область приблизилась к эпидпорогу заболеваемости ОРВИ

За неделю с 21 по 27 сентября в Псковской области заболело ОРВИ 3802 человека (60,38 на 10 тысяч населения). Таким образом заболеваемость ОРВИ оказалась ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению лишь на 4,6%. О ситуации Псковской Ленте Новостей рассказали в региональном Роспотребнадзоре.



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По данным ведомства, в Пскове ситуация с заболеваемостью ОРВИ лучше, чем в целом по региону. В областном центре заболело 1398 человек (66,53 на 10 тысяч населения), что ниже недельного эпидемического порога на 30,3%.

За неделю госпитализировано 17 человек с признаками ОРВИ.

По состоянию на 25 сентября 2020 за счет федерального бюджета привито против гриппа 118 125 человек или 31,43% от плана иммунизации, в том числе 16 074 детей (22,08 % от плана) и 102 039 взрослых (33,68 % от плана).

Процент привитых от численности населения Псковской области составляет 18,87 %.