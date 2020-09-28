Общество

Дни Витебской области пройдут в Пскове в 2021 году

Дни Витебской области пройдут в Пскове в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте, говоря об итогах рабочей встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

«Уже есть договоренность о проведении в 2021 году Дней Витебской области, - отметил он. - Постараемся заложить новую традицию и в 2022 году рассчитываем провести дни Псковской области в Витебске».

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Губернатор Михаил Ведерников рассказал, что на рабочей встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко псковская делегация обсудила вопросы обновления транспортного парка, строительства социальных объектов и развития авиасообщения. «В ближайшие дни сформируем конкретные предложения по строительству школ и садов, жилых домов, реставрации объектов культурного наследия, и направим в министерство», - рассказал он.

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«Белорусские коллеги также готовы делиться успешным опытом и технологиями в области сельского хозяйства. Предложили поставлять в Псковскую область современную продукцию машиностроения (тракторы, зерноуборочные и так далее)», - пояснил глава региона.

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«Благодарю за теплый прием и заинтересованность в развитии дружеских, так и партнерских отношений!» - добавил Михаил Ведерников.