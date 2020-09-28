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Общество

Оценки доступности и качества медицинских услуг в России выросли

29.09.2020 08:11|ПсковКомментариев: 0

Удовлетворенность россиян отечественной системой здравоохранения за четыре года выросла, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В опросе приняли участие 1600 респондентов из всех округов страны.

Пандемия коронавируса привлекла особое внимание к системе здравоохранения страны. Более четверти наших сограждан (28%) уверены: современная медицина в России в целом лучше, чем 10 лет назад. Впрочем, такое же количество россиян (28%), напротив, считает, что медицина в нашей стране в целом хуже, чем в 2010-х годах. 23% опрошенных не отмечают никаких изменений в медицине за десятилетие.

Позитивные тенденции в отечественном здравоохранении женщины отмечают чаще мужчин (31 и 24% соответственно). Больше всего же положительных отзывов оставили респонденты в возрасте до 24 лет (39%). Со сферой медицины в течение жизни неоднократно соприкасается каждый, а потому она является одной из наиболее обсуждаемых и зачастую критикуемых. Так, доступность и качество медицинских услуг россияне оценили в среднем на 2,9 балла из пяти. При этом у старшего поколения больше претензий к медицине, чем у молодежи: среди реcпондентов старше 45 лет средние оценки доступности и качества медицины — по 2,8 балла, тогда как среди молодежи до 24 лет — 3,4 и 3,3 балла соответственно.

В положительных отзывах респонденты отмечают, что в медицинских учреждениях устанавливается более современное оборудование, растет квалификация персонала, появилась возможность записаться к врачу через интернет. Критикуют медицину чаще всего за сокращение количества мест в стационарах, сложности с получением высокотехнологичной помощи, рост числа платных услуг. За четыре года, прошедших с момента аналогичного исследования, количество россиян, отмечающих регресс здравоохранения за последнее десятилетие, снизилось: 33% в 2016 году и 28% сегодня. Средняя оценка доступности медицины выросла с 2,7 до 2,9; качества медицины — с 2,6 до 2,9.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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