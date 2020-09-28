Общество

Учительницей, пришедшей на урок с топором, заинтересовалась прокуратура

В городе Оха на Сахалине учитель начальных классов принесла на урок чтения во втором классе топор в качестве наглядного пособия, проверку проводят школа и прокуратура, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства образования Сахалинской области.

Накануне в соцсетях распространили аудиосообщение, в котором говорилось, что учительница принесла топор на урок к второклассникам в охинской средней общеобразовательной школе №1. В пресс-службе областного минобразования подтвердили эту информацию. «Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка», - сказали в пресс-службе. Там отметили, что считают недопустимым использование в школе «наглядного пособия в таком виде».

Проверку по данному факту сейчас также проводит прокуратура.