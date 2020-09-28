«Трезвая Россия» предлагает запретить рекламу безалкогольного пива

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за запрет рекламы безалкогольного пива, сообщает сентября RT. Свою инициативу общественник направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
Хамзаев отметил, что, несмотря на ограничение рекламы алкоголя в России, производители безалкогольного пива могут прибегать к рекламным инструментам. При этом он указал, что во время демонстрации такой рекламы зрители получают информацию о товарах, которые имеют алкогольные аналоги.
«Просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков на территории Российской Федерации», - говорится в тексте. 3 сентября стало известно, что Хамзаев обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением запретить продажу безалкогольного пива лицам, не достигшим совершеннолетия. .